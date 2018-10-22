В Москве мужчина прыгнул в люк машины с кипящим битумом

Cледователи начали проверку по факту смерти мужчины, который в центре Москвы запрыгнул в люк грузового автомобиля с кипящим битумом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По предварительной информации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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«Ночью 20 октября 2018 года мужчина проходил по Лучникову переулку в городе Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом», — сообщили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.