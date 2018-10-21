Обвиняемый по делу о взрыве в Гатчине главный инженер признал вину

Главный инженер гатчинского завода «Авангард» в Ленинградской области, где накануне произошел взрыв, унесший жизни как минимум четыре человек, признал вину в полном объеме, передает РИА «Новости».

«Главный инженер завода полностью признал свою вину. Он сотрудничает со следствием», — сказал представитель областного управления Следственного комитета.

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Представитель СК также сообщил, что следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что главного инженера гатчинского завода «Авангард» в Ленинградской области обвинил в том, что он допустил к работам в цеху пиротехники не трудоустроенных на заводе людей.