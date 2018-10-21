СМИ: в Венесуэле задержали россиян и украинца за перевозку 147 кг кокаина
Венесуэльские правоохранители задержали 20 человек за транспортировку кокаина. Об этом сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру Венесуэлы.
Отмечается, что трое россиян оказались на судне Jose Progress, которое было задержано в заливе Хосе Антонио Ансоатеги. На его борту правоохранители нашли 147 кг кокаина.
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По данным портала, среди задержанных есть трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.
В Cooperante также рассказали, что судно под испанским флагом направлялось в бельгийский Гент.
РИА «Новости» уточняет, что российское посольство в Каракасе в данный момент не прокомментировало факт задержания россиян.
Ранее сообщалось, что в Аргентине задержали россиянина с килограммами кокаина.