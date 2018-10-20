Непризнанный Киевский патриархат добавил в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру

Синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) добавил в титул предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

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Полный официальный титул теперь звучит так: «Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр, священноархимандрит».

Ранее сообщалось, что украинские священнослужители стали клириками Константинопольского патриархата после отмены Вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, передававшего Киевскую митрополию Московской церкви.