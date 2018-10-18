Скворцова: у большинства пострадавших при атаке в Керчи рваные раны ног

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что большинство пострадавших при взрыве в колледже в Керчи получили травмы ног, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что у пострадавших «травмы нижних конечностей, разорваны ноги, культи оторванные».

Также у них разорваны крупные сосуды, в связи с чем их экстренно прооперировали.

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В свою очередь, в администрации города рассказали, что опознаны четверо из погибших, трое из них — дети.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших в Керчи находятся в коме.