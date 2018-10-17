Стало известно, как стрелок из Керчи получил разрешение на ружье

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По словам представителя экстренных служб, подозреваемый в массовом убийстве в колледже Керчи студент 4 курса легально получил разрешение на ружье, пройдя необходимые проверки, передает РИА «Новости».

«Он достиг совершеннолетия, прошел все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы, и получил разрешение на ружье — все было легально и официально», — рассказал представитель экстренных служб.

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По его словам, разрешение на оружие было выдано молодому человеку около месяца назад. При этом, перед этим его место жительства проверили на наличие необходимого места хранения оружия.

Ранее одногруппники рассказали, что напавший на колледж в Керчи всегда носил с собой нож.

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