Число жертв стрельбы в Керчи возросло до 18

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Число жертв стрельбы в политехническом колледже в Керчи возросло до 18 человек. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я нахожусь на месте в Керчи. Трагедия колоссальная. Погибло 18 человек, раненых более 40», — заявил Аксенов.

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Ранее Аксенов рассказал о подозреваемом в организации взрыва в колледже в Керчи.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Сообщается о 50 пострадавших. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.