СК: число жертв теракта в колледже в Керчи возросло

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Следственный комитет России проинформировал о возросшем числе погибших при взрыве в керченском колледже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, в результате произошедшего погибли 13 человек.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки», — говорится в сообщении ведомства.

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Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Сообщается о 50 пострадавших. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.