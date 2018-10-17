СК возбудил дело по факту взрыва в колледже в Керчи

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в колледже в Керчи. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в «Газету.Ru».

Как сообщила, официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

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Председатель СК поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Взрыв в колледже произошел 17 октября в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших.

По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.

Большинство пострадавших в результате взрыва были учащимися.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.