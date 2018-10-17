СМИ: исчезнувшего саудовского журналиста Хашукджи пытали и обезглавили

Перед смертью исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали, а затем обезглавили. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства.

По данным издания, Хашкаджи подвергли «жестоким пыткам» во время нахождения на территории саудовского консульства в Стамбуле. Так, во время допроса он лишился пальцев, а затем ему отрубили голову.

Реклама

Утверждается, что генконсул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просил убить Хашкаджи за пределами консульства, так как не хотел сталкиваться с последствиями. Комментария со стороны властей пока не последовало.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео рассказал об итогах переговоров с саудовскими властями, где речь шла об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи.