Патриарх Сербский назвал «катастрофическим» решение Константинополя по УПЦ

Сербский патриарх Ириней считает, что решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) может оказаться «катастрофическим». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербский церковный телеканал «Храм».

По мнению Иринея, в настоящее время церковь находится в «искушении», которому, в частности, поддался предстоятель Константинопольского патриархата патриарх Варфоломей.

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«Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви... признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию», — сказал священнослужитель о решении предоставить автокефалию УПЦ.

Он подчеркнул, что у Варфоломея «не было права» принимать такое решение. Также глава сербской церкви выразил надежду, что в других православных церквях выступят против украинской автокефалии.

Ранее сообщалось, что прихожанам РПЦ запретили причащаться на Афоне.