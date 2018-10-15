Турецкие следователи прибыли в саудовское консульство после исчезновения журналиста

Группа следователей Турции прибыла в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Habertürk.

Подробности расследования пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что момент допроса, пыток и убийства пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его «умные» часы.

Кроме того, турецкая полиция сообщила, что тело Хашукджи могли растворить в кислоте.