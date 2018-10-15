В Москве понедельник стал самым теплым за 25 лет

В Москве понедельник, 15 октября, стал самым теплым с 1993 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

Уточняется, что температура поднялась до 18,4°С.

В Гидрометцентре добавили, что абсолютный рекорд 1993 года побить не удалось. Тогда температура поднималась до 19,7°С.

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Макарова отметила, что вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется.

Ранее специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о похолодании, которое ожидается в столичном регионе в конце этой недели.