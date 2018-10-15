Во Франции шесть человек стали жертвами наводнения

На юге Франции в результате наводнения, которое произошло из-за ливней, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает BFMTV.

По словам префекта департамента Од Алена Тирьона, по последним данным, жертвами стихии стали шесть человек. Кроме того, еще один человек в коммуне Кюксак-д'Од пострадал, когда из-за непогоды обрушился его дом.

Ранее сообщалось, что встречу 24 тура чемпионата Франции между «Труа» и «Дижоном» перенесли из-за потопа на стадионе «Стад де л'Об».