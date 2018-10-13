СМИ: момент убийства Хашукджи записался на его «умные» часы

Момент допроса, пыток и убийства пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его «умные» часы, сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

Оказалось, что журналист синхронизировал свои «умные» часы со смартфоном, чтобы все, происходящее с ним, было записано и передано в облачное хранилище.

Ранее Турция проинформировала Соединенные Штаты о наличии записей, подтверждающих смерть журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи. По данным турецкой стороны, основанным на видео- и аудиоматериалах, Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства.