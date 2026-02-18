В Госдуме считают реалистичными требования Роскомнадзора к Telegram

Депутат Свинцов: Telegram может за месяц выполнить все требования Роскомнадзора

Мессенджер Telegram может выполнить за месяц-полтора требования Роскомнадзора (РКН), чтобы продолжить работу в России. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС.

Требования ведомства к мессенджеру, как считает депутат, «вполне нормальные и вполне реалистичные».

«Поэтому в пределах месяца-полтора можно выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора: открытие юрлица, хранение данных на территории Российской Федерации, уплата налогов на территории Российской Федерации и блокировка контента», — сказал Свинцов, отметив, что представители Telegram начали активно выполнять требования по блокировке контента и взаимодействовать с российскими ведомствами.

По его словам, прогнозы о блокировке мессенджера до 1 апреля могут не сбыться.

17 февраля Telegram-канал Baza заявил, что с 1 апреля в России могут полностью заблокировать Telegram. По его данным, приложение может перестать работать и через мобильный интернет, и через стационарные сети. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко назвал это сообщение информационным вбросом.

Ранее россияне пожаловались на ограничения в обновлении Windows из-за замедления Telegram.