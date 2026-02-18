Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Британии заявили, что Украина склоняется к уступкам на переговорах

Журналист Мэтьюз: пространства для маневра у Зеленского становится все меньше
Gleb Garanich/Reuters

Украина неохотно, путь и с перебоями, склоняется к уступкам, а пространство для маневра у президента страны Владимира Зеленского становится все меньше. Об этом в статье для журнала The Spectator написал британский журналист Оуэн Мэтьюз.

«Россия ясно дала понять, что не отступит от своих жестких требований. Трамп теряет терпение в ожидании заключения сделки. Украина постепенно, пусть неохотно и с перебоями, но склоняется к уступкам. Европа, несмотря на то, что взяла на себя финансирование и вооружение Киева, даже не участвует в переговорах. <…> Но общие контуры сделки – территориальные потери для Киева плюс определенные гарантии безопасности со стороны Запада – ясны», — отметил он.

По словам Мэтьюза, пока признаков компромисса между Россией и Украиной нет. Однако автор обратил внимание на то, что в киевских политических кругах уже ходят слухи о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия «более склонны к заключению сделки с Москвой, чем Зеленский.

«Является ли это подлинным расхождением во мнениях или чем-то более продуманным — вопрос открытый. Но ясно, что пространство для маневра Зеленского с каждым днем сужается. Общественная поддержка Зеленского и его партии «Слуга народа» падает по мере того, как множатся обвинения в коррупции», — отметил Мэтьюз.

Также он подчеркнул, что позиции Зеленского в парламенте «шаткие» и «во многом зависят от способности Арахамии удержать ситуацию под контролем». Кроме того, недавний арест бывшего министра энергетики Германа Галущенко «представляет собой еще один удар по авторитету Зеленского», отметил Мэтьюз.

17 февраля издание The Economist написало, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на два крыла по вопросу заключения мирного договора с Россией. Одно крыло во главе с Будановым выступает за быстрое соглашение под эгидой США, а другое, связанное связанное с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, менее заинтересовано в этом. Президент Украины Владимир Зеленский же «балансирует между этими позициями».

Также 17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия также много раз доказывала, что хочет мира.

Ранее в США допустили, что переговоры в Женеве могли «застопориться».
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!