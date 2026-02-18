В Британии заявили, что Украина склоняется к уступкам на переговорах

Украина неохотно, путь и с перебоями, склоняется к уступкам, а пространство для маневра у президента страны Владимира Зеленского становится все меньше. Об этом в статье для журнала The Spectator написал британский журналист Оуэн Мэтьюз.

«Россия ясно дала понять, что не отступит от своих жестких требований. Трамп теряет терпение в ожидании заключения сделки. Украина постепенно, пусть неохотно и с перебоями, но склоняется к уступкам. Европа, несмотря на то, что взяла на себя финансирование и вооружение Киева, даже не участвует в переговорах. <…> Но общие контуры сделки – территориальные потери для Киева плюс определенные гарантии безопасности со стороны Запада – ясны», — отметил он.

По словам Мэтьюза, пока признаков компромисса между Россией и Украиной нет. Однако автор обратил внимание на то, что в киевских политических кругах уже ходят слухи о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия «более склонны к заключению сделки с Москвой, чем Зеленский.

«Является ли это подлинным расхождением во мнениях или чем-то более продуманным — вопрос открытый. Но ясно, что пространство для маневра Зеленского с каждым днем сужается. Общественная поддержка Зеленского и его партии «Слуга народа» падает по мере того, как множатся обвинения в коррупции», — отметил Мэтьюз.

Также он подчеркнул, что позиции Зеленского в парламенте «шаткие» и «во многом зависят от способности Арахамии удержать ситуацию под контролем». Кроме того, недавний арест бывшего министра энергетики Германа Галущенко «представляет собой еще один удар по авторитету Зеленского», отметил Мэтьюз.

17 февраля издание The Economist написало, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на два крыла по вопросу заключения мирного договора с Россией. Одно крыло во главе с Будановым выступает за быстрое соглашение под эгидой США, а другое, связанное связанное с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, менее заинтересовано в этом. Президент Украины Владимир Зеленский же «балансирует между этими позициями».

Также 17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия также много раз доказывала, что хочет мира.

Ранее в США допустили, что переговоры в Женеве могли «застопориться».