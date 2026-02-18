Самозанятые россияне стали рекордно востребованными

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тыс. переводов самозанятым на 12,4 млрд рублей (+70% как по объему, так и по количеству операций), сообщил «Газете.Ru» заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников по итогам выступления на финале конкурса стартапов «Бизнес Баттл» в Саранске.

По его словам, лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург — вместе они дают 30% в общем объеме переводов. Среди других регионов по объемам расчетов лидируют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, уточнил Бортников. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании малого и среднего бизнеса из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.

«Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса», — отметил Бортников.

Топ-менеджер сообщил, что по итогам 2025 года число клиентов – самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 млн человек.

