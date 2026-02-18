Размер шрифта
В МИД России обвинили Украину в ударах по местам, где «можно попасть по детям»

Захарова заявила, что Украина точечно совершает теракты против детей
Александр Кряжев/РИА Новости

Власти и армия Украины прицельно и точечно совершают теракты в местах, где «можно попасть по детям». Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Посмотрите, что делает киевский режим: это прицельное, точечное нанесение, даже не нанесение, а совершение террористических актов через подбрасывание этих мин «Лепесток», через дроны, через повторное возвращение на место преступлений, а именно детские сады, школы, больницы, площадки, играющие дети, рынки и так далее, вот там, где можно попасть по детям», — сказала дипломат.

30 января посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в 2025 году в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 271 ребенок. Дети получили ранения разной степени тяжести. При этом еще 22 ребенка спасти не удалось.

17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что при атаке украинских беспилотников на город пострадал девятилетний ребенок. Ударной волной от сбитого дрона в одном из домов в районе Фиолентовского шоссе выбило окна, в результате чего мальчик получил ранения — ему осколками посекло ноги. Несовершеннолетнего доставили в больницу, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Ранее в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три ребенка.
 
