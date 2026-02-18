Размер шрифта
Мировые цены на нефть выросли на скепсисе по поводу переговоров США и Ирана

Нефть дорожает из-за сомнений в исходе переговоров представителей США и Ирана
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Рост цен на нефть обусловлен сомнениями рынка в скором ослаблении напряженности в отношениях между США и Ираном, что, в свою очередь, ставит под вопрос увеличение поставок иранской нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов, пишет РИА Новости.

По состоянию на 7:31 по московскому времени, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют рост на 0,34% по сравнению с предыдущим закрытием, достигая 67,65 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI также растут - на 0,26%, до $62,42 за баррель.

Влияние на настроения инвесторов оказывают международные новости. Заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса, сделанное во вторник о том, что Штаты располагают «очень мощными вооруженными силами» и президент Дональд Трамп сохраняет за собой возможность любых действий в отношении Ирана, прозвучало после завершения переговоров в Женеве.

«Хотя существенный прогресс ослабил бы геополитическую напряженность и потенциально привёл бы к увеличению поставок иранской нефти, мы по-прежнему сдержанно оцениваем вероятность достижения такого результата в ближайшем будущем», — цитирует агентство Reuters мнение аналитика компании IG Тони Сикамора.

Ранее цена нефти Brent достигла $64 за баррель, максимального уровня с декабря 2025 года.
 
