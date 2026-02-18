Переговоры по Украине в Женеве продолжатся 18 февраля

РИА: переговоры по Украине в Женеве продолжатся в 11:00 по Москве

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве продолжатся в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В 9 по Женеве», — сказал собеседник агентства, говоря о начале новой встречи.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии обсуждаются широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

