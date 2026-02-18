Размер шрифта
Тренер Петросян рассказал, чем фигуристка напугала его

Тренер Глейхенгауз: Петросян немножко напугала тем, что вообще не нервничала
Yara Nardi/Reuters

Тренер и хореограф российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз в эфире Okko признался, что спортсменка напугала его перед стартом коротких программ на зимних Олимпийских играх — 2026.

«Не могу сказать, что было совсем безумно нервно, и Аделия была достаточно спокойная, радостная. Она нас до выхода немножко напугала тем, что сказала: «Я вообще не нервничаю». Я говорю: «Нет, наверное, все же чуть-чуть надо, это полезно», — раскрыл он.

Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян оценила свое выступление на Олимпийских играх.
 
