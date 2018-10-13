Патриарх Кирилл призвал православных к единству на фоне разрыва РПЦ с Константинополем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что православная церковь преодолеет кризис и сможет сохранить единство. Слова священнослужителя передает РИА «Новости».

Данное заявление Кирилл сделал во время своего визита в Минск.

Она отметил, что представителям церкви необходимо решить большое количество «важных вопросов» и дать ответ на «ситуацию», которая происходит на Украине.

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«Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов», — сказал Кирилл.

Ранее руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил о том, что Русская православная церковь оказалась вынуждена разорвать единство с Константинопольским патриархатом.