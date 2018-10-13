В Китае из-за схода оползня эвакуировали почти 25 тысяч человек

Власти Китая эвакуировали более 24,5 тыс. человек из провинции Сычуань и Тибетского автономного района из-за крупного оползня, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление Китая по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как отмечается, по состоянию на вечер 12 октября из пострадавших районов и районов риска в провинции Сычуань были эвакуированы более 11 тыс. человек, в Тибетском автономном районе — более 13,6 тыс. человек.

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По имеющимся данным, сошедший оползень перекрыл реку Цзиньша, из-за чего возникла угроза наводнения.

Ранее сообщалось, что из-за ливней в Центральной Америке погибли 12 человек.