В Уфе из-за задымления эвакуирован ТЦ

Из-за задымления торгового центра «Простор» в Уфе спасатели эвакуировали 600 человек, в том числе 200 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по Башкирии.

9 октября около 18.10 по местному времени (16.10 мск) поступило сообщение о слабом запахе дыма на четвертом этаже торгового центра.

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Сотрудники МЧС по прибытию к месту внешних признаков горения не обнаружили. Отмечается, что источником дыма стали ремни двигателя вентиляции. Тушение не производилось. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в Реутове пожар произошел в центре стройматериалов.