В Петербурге и Петрозаводске задержали изготовителей самодельных бомб

Федеральная служба безопасности на своем сайте сообщила о задержании в Санкт-Петербурге и Петрозаводске группы преступников, у которых были изъяты 36 самодельных бомб и 19 единиц огнестрельного оружия.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 СВУ, свыше 1300 гр. взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, Люгер и др., винтовка «Мосина», различные обрезы ружей), 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основные частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления», — говорится в тексте официального сообщения.

В отношении троих задержанных участников преступной группы были заведены уголовные дела в соответствии с ч. 2 ст. 222 УК России («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).