Полиция Британии отреагировала на «догадки» СМИ о личности Петрова

Полиция Великобритании отказалась комментировать публикации СМИ, якобы установивших «настоящее имя» Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Reuters.

Британские правоохоранители не смогли подтвердить информацию из прессы, назвав при этом публикацию о Петрове «догадками».

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«Мы не намерены комментировать догадки относительно их личностей», — говорится в сообщении британской полиции.

Ранее газета The Telegraph заявила об установлении «настоящего имени» Петрова. Его якобы зовут Александр Мишкин.

Также сообщалось, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала утверждения о службе Александра Петрова и Руслана Боширова в ГРУ «дезинформацией».