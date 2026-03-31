Видео: ребенка увезла скорая после ДТП с автобусом

В Красноярске на видео сняли, как дети на самокате влетели в автобус

В Красноярске дети на электросамокате врезались в автобус на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «24_Госавтоинспекция».

«По предварительной информации, водитель автобуса двигался на разрешающий сигнал светофора. Внезапно двое детей на электросамокате, находившиеся на тротуаре, начали пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не смог предотвратить ДТП», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как двое детей на самокате врезаются в автомобиль. В результате ДТП один из детей получил травмы и был доставлен в больницу, второй – с места аварии сбежал.

По данным канала, самокат дети арендовали через аккаунт, привязанный к электронной почте отца одного из школьников. Оплата транспорта производилась также с карты мужчины.

Ранее стало известно, кто бросил младенца в пакете в кузов манипулятора.