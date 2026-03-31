Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Видео: ребенка увезла скорая после ДТП с автобусом

В Красноярске на видео сняли, как дети на самокате влетели в автобус

В Красноярске дети на электросамокате врезались в автобус на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «24_Госавтоинспекция».

«По предварительной информации, водитель автобуса двигался на разрешающий сигнал светофора. Внезапно двое детей на электросамокате, находившиеся на тротуаре, начали пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель не смог предотвратить ДТП», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как двое детей на самокате врезаются в автомобиль. В результате ДТП один из детей получил травмы и был доставлен в больницу, второй – с места аварии сбежал.

По данным канала, самокат дети арендовали через аккаунт, привязанный к электронной почте отца одного из школьников. Оплата транспорта производилась также с карты мужчины.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!