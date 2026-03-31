В Челябинске после нападения юноши с арбалетом под стражу отправили директора ЧОП

Ura.ru: в Челябинске директора ЧОП арестовали после нападения подростка на школу
Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске избрали меру пресечения директору ЧОП, компания которого обслуживала школу, где совершил нападение ученик. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
Под арестом он пробудет два месяца.

Как рассказал собеседник, в день инцидента на входе якобы дежурил пенсионер, он якобы практически не выполнял свои обязанности. Рамки на входе не работали в момент нападения.

По словам источника, у несовершеннолетнего нашли дневник, где он негативно отзывался об одноклассниках.

Инцидент произошел несколько дней назад в местной школе. По данным СМИ, ученик девятого класса пришел в школу с арбалетом и открыл стрельбу в заведении. Пострадала его одноклассница, которой молодой человек попал в голову.

После этого в какой-то момент юноша выпал из окна четвертого этажа школы. В результате он сломал обе ноги.

Помимо стрельбы из арбалета, нападавший якобы распылил перцовый баллончик.

Ранее в Госдуме высказались о нападении на школу в Челябинске.

 
