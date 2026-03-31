Наталья Бардо о слухах о романе Бондарчука с Исаковой: «Были бы красивой парой»

Актриса Наталья Бардо отреагировала на слухи о романе Федора Бондарчука с Викторией Исаковой. В беседе с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Гуру» в кинотеатре «Октябрь» она призналась, что они были бы красивой парой.

Бардо отметила, что ничего не знала о распространившихся в сети сплетнях. Услышав, что Бондарчук может встречаться с вдовой Юрия Мороза, актриса очень удивилась.

«Надо у него спросить [про Викторию]. Если это так, главное, чтобы они были счастливы. Конечно, они были бы красивой парой», — заявила Бардо.

По словам актрисы, она не входит в близкий круг общения Бондарчука, поэтому не в курсе его личной жизни.

«Это талантливый продюсер. Мы редко общаемся, видимся только на каких-то ужинах друзей», — поделилась Наталья Бардо.

Федор Бондарчук и Виктория Исакова пока слухи о романе никак не комментировали. Предположительно, они могли сблизиться на съемках фильма «Буратино». Однако, как утверждает Анна Калашникова, эти домыслы являются бредом. В разговоре с «Газетой.Ru» она призналась, что режиссер действительно не одинок, но его возлюбленная — не Исакова.

