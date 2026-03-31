Российских туристов призвали быть максимально чистоплотными за границей

В путешествиях по странам, где может распространяться оспа обезьян, россиянам следует тщательно избегать любого контакта с животными, способными переносить этот вирус. Такую рекомендацию российским туристам дало подмосковное управление Роспотребнадзора на своей странице в VK.

В ведомстве призвали находящихся за границей российских граждан внимательно следить за соблюдением правил личной гигиены и не контактировать с животными, особенно — с грызунами и приматами.

Параллельно Роспотребнадзор проводит расследование в связи с выявленным в Подмосковье новым случаем заражения оспой обезьян. В пресс-релизе подмосковного управления уточняется, что госпитализирован один заболевший, но под эпидемиологическим контролем находится и его «контактное лицо».

О госпитализации двух человек сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, оба — мужчины из Мытищ, одному 43 года, второму 45 лет. Оба якобы утверждают, что не ездили за границу и не контактировали с другими возможными распространителями инфекции. Симптомы у них одинаковые — высокая температура, высыпания на коже и «деформация в области паха».

РИА Новости со ссылкой на персонал Домодедовской больницы, где лежат оба пациента, пишет, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в РАН заявили, что оспа обезьян в России набирает обороты.