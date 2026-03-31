Врио гендиректора «Башкиравтодора» задержан ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали временно исполняющего обязанности гендиректора «Башкиравтодора» Александра Ликомаскина. Об этом сообщил портал UFA1.ru со ссылкой на источник.

По словам источника, ФСБ вывели Ликомаскина из здания «Башкиравтодора». На данный момент его судьба неизвестна. Также не сообщается, в чем именно обвиняют чиновника. В «Башкиравтодоре» пока не комментировали эту ситуацию.

Ликомаскин был назначен на должность врио гендиректора «Башкиравтодора» в марте 2026 года. До этого он занимал пост замминистра транспорта Самарской области. По данным UFA1.ru, Ликомаскин фигурирует в деле о банкротстве «Башкиравтодора». В ноябре 2025 года управляющим компании был назначен Олег Рыкус, однако Ликомаскину удалось его сместить с этой должности.

В 2024 году выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд рублей при чистом убытки в 719 млн рублей. Сейчас компании удалось выйти на небольшую прибыль.

В апреле прошлого года в Благовещенске арестовали замначальника филиала АО «Башкиравтодор», подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, фигурант с мая по август 2024 года получал незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя за предоставление на временное пользование автотранспортных средств и самоходной техники, принадлежащей филиалу АО «Башкиравтодор». В результате топ-менеджер получил более 280 тысяч рублей.

Ранее в Башкирии экс-руководитель «Башкиравтодора» вывел из бюджета 64 млн рублей.