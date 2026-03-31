Россияне рассказали, как выбирают основной банк

ВТБ: у 94% опрошенных россиян есть основной банк для всех операций
У абсолютного большинства опрошенных россиян (94%) есть банк, где они совершают практически все финансовые операции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

При выборе основного банка респонденты обращают внимание на безопасность средств, выгодные условия по продуктам, а также на доверие к банку в обществе.
 
Для большинства опрошенных основной банк — тот, через который проходит большая часть доходов и расходов (59%), чье приложение используется чаще всего (64%), где хранится основная часть накоплений (42%), где есть несколько разных продуктов (41%) и которому доверяют (34%).
 
Чтобы банк для россиян стал основным, он должен быть безопасным, а также предлагать выгодные финансовые условия (по 21%), кешбэк и бонусы (18%).
 
При выборе основного банка россияне в первую очередь обращают внимание на удобное мобильное приложение и интернет-банк (58%), а также выгодные условия по продуктам (46%). Для 45% опрошенных существенное влияние оказывают привычка пользоваться одним банком много лет и зачисление зарплаты на его счет. 41% ценят широкую сеть банкоматов, 30% — качество сервиса и поддержки, а 27% — совместные сервисы для всей семьи.
 
Региональные предпочтения при выборе основного банка у респондентов отличаются. Удобное мобильное приложение чаще всего отмечали жители Северо-Западного округа (67%), выгодные условия по продуктам — в Приволжском округе (55%), привычку — жители Дальневосточного округа (56%), зачисление зарплаты в определенном банке — Северо-Кавказского округа (58%). Широкая сеть банкоматов важна для жителей Москвы и Московской области (45%), качество сервиса — для жителей Урала (37%), а удобство для всей семьи отмечают опрошенные Северо-Запада и Дальнего Востока (по 31%).

Опрос был проведен в феврале 2026 года среди 1,5 тыс. взрослых жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

