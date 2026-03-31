Киев встал в пробках из-за визита европейских дипломатов

Крупные пробки образовались на подъездах к Киеву из-за визита главы евродипслужбы Кая Каллас и министров иностранных дел ряда стран ЕС. Об этом сообщает издание «Новости Live».

По данным издания, затор растянулся от города Буча, который планирует посетить делегация. Накануне в Государственном управлении охраны предупреждали о возможных масштабных пробках из-за приезда иностранных гостей.

Кая Каллас прибыла в Киев 31 марта. Ожидается, что с украинской столице пройдет заседание ЕС. Кая Каллас и главы МИД стран Евросоюза обсудят с Андреем Сибигой поддержку Украины со стороны политического объединения. Каллас сообщала, что европейская делегация прибудет в Киев «с четким посланием о том, что Россия должна понести ответственность за свои военные преступления».

До этого Каллас объяснила, почему «проводит четкую линию против России». Она заявила, что делает это, чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году. Каллас отметила, что принадлежит к поколению, которое родилось во время оккупации. По ее словам, ситуация изменилась после распада СССР, но память о том времени останется с ней навсегда.

Ранее Каллас в Киеве пообещала привлечь Россию к ответственности.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
