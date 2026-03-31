В России раскритиковали запрет международных звонков для пенсионеров

Экономист Высоких: запрет международных звонков не защитит пенсионеров от мошенников
Новые ограничения на международные звонки и СМС не смогут в полной мере защитить пенсионеров и детей от мошенников, если не сопровождать их понятными правилами безопасности и массовым повышением цифровой грамотности. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

В России для пенсионеров могут ввести ограничение на прием звонков из-за рубежа, а для детей — запретить получение СМС-кодов от разных сервисов. Как сообщает Forbes, такие меры обсуждаются как один из вариантов защиты наиболее уязвимых групп населения от телефонных и интернет-мошенников.

«Технические ограничения способны отсечь лишь часть самых простых схем обмана, но не решают проблему системно. Более того, такие меры могут затронуть и обычные жизненные ситуации. В частности, у многих пенсионеров дети и родственники живут за границей, и именно телефонный звонок остается для них привычным способом общения. Аналогичная ситуация и с СМС: при нестабильной работе интернета этот канал связи нередко оказывается одним из немногих доступных. Мошенники быстро приспосабливаются к любым новым барьерам», — отметил Высоких.

По его словам, аферисты меняют каналы связи, переходят в мессенджеры, используют подменные номера, психологическое давление и новые сценарии социальной инженерии. Поэтому ключевой задачей должна стать не только техническая защита, но и системная информационная работа с гражданами, считает Высоких.

Эксперт подчеркнул, что людям нужен простой и понятный алгоритм действий. По его словам, гражданам важно объяснять, что банки, госорганы, правоохранительные структуры и другие официальные организации не решают чувствительные вопросы через обычные мобильные звонки и тем более через мессенджеры. Все юридически значимые уведомления, требования и действия должны поступать только через официальные каналы — Госуслуги, письменные уведомления, личный кабинет, почту или очное обращение, добавил Высоких. Когда у человека в голове есть этот простой и твердый алгоритм, поле для манипуляции резко сужается, подчеркнул эксперт.

Он считает, что уровень осведомленности части граждан по-прежнему остается недостаточным. Многие люди до сих пор не понимают, где заканчивается реальная коммуникация с официальной системой и начинается сценарий обмана, констатировал Высоких. При этом эксперт видит и позитивную тенденцию: у россиян постепенно растет привычка перепроверять информацию, не реагировать мгновенно на давление и задавать дополнительные вопросы.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка отдала мошенникам 25 млн рублей.

 
