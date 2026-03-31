Военкор Стешин узнал о связи дронов и ЛЭП и купил генератор с «солярой»

Военкор Стешин узнал, что дроны могут наводить по ЛЭП, и купил генератор

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале написал, что с «удивлением узнал» о необычном свойстве линий электропередачи (ЛЭП) для наведения БПЛА.

По его словам, для позиционирования дронов можно применять ЛЭП, поскольку она «стабильно излучает сигнал 50 ГГц». Эту информацию он сопроводил комментарием «дальше вы поняли».

«Я давно купил дизельный генератор, машинное масло на три замены и много соляры. Жрет этот генератор 300 мл. в час при половинной нагрузке. На всю жизнь все равно не хватит, но не нужно впадать в отчаяние. Отчаяние никого еще не спасало», — с иронией написал Стешин (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого американская газета The New York Times писала, что Россия стала «империей беспилотников», потому что многократно увеличила их производство. При этом портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.