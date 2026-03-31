«Хлобысь – и снег в мае»: москвичей предупредили об арктических вторжениях

Синоптик Тишковец: менять резину в Москве рано – возможны арктические вторжения
Жителям столичного региона следует быть готовыми к погодным аномалиям, включая арктические вторжения и майские снегопады. Менять резину на колесах могут только те, кто не зависит от автомобиля в ежедневном режиме и могут оставить его на несколько дней внезапного похолодания. Остальным лучше не спешить – тепло пришло в регион не окончательно, заявил НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он напомнил, что в последнее время среднесуточные температуры превышают +5 градусов, что в целом дает повод переобуть авто, но следует знать, что никаких гарантий нет – несмотря на прогнозы о том, что апрель и май будут теплее климатической нормы, вероятность арктических вторжений сохраняется. Предстоят также «черемуховые холода», обычные для каждого года, отметил синоптик.

«У нас и в мае бывает снег, как это было в прошлом году. Два месяца стояло тепло, а потом хлобысь – и получите-распишитесь, — подчеркнул Тишковец. — Но для кого-то это было не критично. Для кого-то же это критично, так как им каждый день нужен автомобиль, но это вообще можно до лета терпеть и не переобуваться».

По словам синоптика, при замене резины лучше всего учесть, что возможны ситуации, когда нужно будет на несколько дней оставить машину и дождаться возвращения благоприятной погоды.

До этого начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что метеорологическое лето придет в Центральную Россию примерно 25 мая, когда среднесуточная температура воздуха стабильно будет превышать 15 градусов. Он также подчеркнул, что летняя погода почти не зависит от предшествующей весны и зимы.

