Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что сейчас нельзя адекватно оценить уровень сборной России.

По его словам, для этого необходимо возвращение к официальным матчам.

«У нас каждый раз вызывают по 40 человек. У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной. Поэтому какие-то выводы можно будет делать только тогда, когда начнутся серьезные игры», — заявил Мостовой.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

31 марта Россия в Санкт-Петербурге сыграет с Мали, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

