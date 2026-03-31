В России иностранцам разрешили продолжать покупать газ через разные банки

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранным гражданам и компаниям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Этот срок должен был истечь 1 апреля.

Согласно документу, изменения внесены в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В указе говорится, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через кредитные организации России, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2026 года.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая Европу. По его словам, страна особенно привержена обязательств в отношении дружественных государств, таких как Сербия.

Ранее глава РФПИ назвал Россию ключом выживания для всего мира.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!