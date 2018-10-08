Синоптики пообещали возвращение тепла в Москву

В центре погоды «Фобос» анонсировали потепление в столичном регионе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, улучшение погодных условий в столице начнется 9 октября. Благодаря антициклону в регион придет «старое бабье лето». При этом днем во вторник будет еще прохладно и температура поднимется до +10°С.

Реклама

«Начиная со среды и до конца недели температурный фон в ночные часы будет составлять 4-9 градусов, днем будет постепенно теплеть и в четверг-пятницу температура воздуха достигнет плюс 12-17 градусов», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов на этой неделе появятся первые сугробы.