Прокуратура начала проверку в омской колонии после массовой драки

Прокуратура Омской области на своем сайте сообщила о начале проверки в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области в связи с массовой дракой, которая произошла между заключенными.

«Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с допущенными лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, нарушениями порядка нахождения в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 6 УФСИН России по Омской области», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что в колонию прибыло руководство областной прокуратуры для координации действий правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео оцепления омской колонии, где произошла драка.