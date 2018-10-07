Отрицательно и положительно настроенные осужденные столкнулись в омской колонии

В исправительной колонии №6 в Омской области произошла драка между осужденными. Об этом сообщает управление ФСИН по региону.

Драка произошла вечером 6 октября. Отмечается, что речь идет о колонии строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.

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«Группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка. Всем пострадавшим осужденным своевременно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении УФСИН.

Как сообщается, личный состав колонии был поднят по тревоге. Руководство провело переговоры с осужденными, им разъяснили меры ответственности за противоправные действия.

В настоящий момент ситуацию удалось урегулировать. Проводится проверка. На месте работают сотрудники прокуратуры.