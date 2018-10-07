Неизвестный нарисовал 19 свастик на Еврейском общинном центре в Виргинии
В округе Фэрфакс в штате Виргиния неизвестный изрисовал свастиками стены Еврейского общинного центра, используя аэрозольную краску. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 6 октября. Сотрудники центра обнаружили свастики в восемь утра по местному времени. В полиции напомнили, что это уже второй подобный инцидент за последние 18 месяцев.
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Президент Еврейского общинного центра заявил, что подобные происшествия становятся «обычным делом».
«Сколько безобразий мы еще сможем выдержать?», — задался вопросом руководитель центра.
Ранее сообщалось, что в Израиле вандалы нарисовали свастику на воротах посольства Польши.