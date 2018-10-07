У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 15 километров в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ти Пор-де-Пе», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,6 тысячи.