СК начал проверку после нападения на женщину-фельдшера

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова сообщила, что по факту избиения в центре Москвы женщины-фельдшера скорой помощи организована доследственная проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

В СК рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу женщину-фельдшера, которая пыталась оказать ему медицинскую помощь.

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По словам Ивановой, женщине была оказана медицинская помощь, на данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Она также добавила, что следствие устанавливает все обстоятельства и причины инцидента, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина сломал фельдшеру «скорой» нос.