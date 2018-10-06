Кличко пошутил про отсутствие горячей воды в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко пошутил про отсутствие в городе горячего водоснабжения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть», — заявил Кличко.

По его словам, он для этого использует бойлер.

Он также добавил, что проблемы с горячей водой связаны с поставками газа на Украину.

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Кличко подчеркнул, что в настоящее время Киеву «не дают» газа.

Ранее Кличко объяснил, что мешает ему пойти в президенты Украины.