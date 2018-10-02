МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

Сильный туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области в ближайшие часы с сохранением до утра 3 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«Согласно прогнозу ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением до 9.00 3 октября местами на территории Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 м», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.