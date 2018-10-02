К парому в Балтийском море после взрыва летит вертолет и идут корабли

Представитель Росморречфлота сообщил, что к пассажирскому парому под флагом Литвы в Балтийском море, на борту которого произошел пожар после взрыва, летит вертолет и идут восемь спасательных кораблей, передает РИА «Новости».

«К месту аварийной ситуации направляются несколько кораблей, российских и литовских, среди которых гражданские, военные и пограничные суда — всего порядка восьми судов и кораблей, и вертолет Литовской республики», — сказал представитель Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море произошел взрыв на пароме.