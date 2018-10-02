В Балтийском море произошел взрыв на пароме

На пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росморречфлота.

Взрыв произошел в машинном отделении парома. На борту находятся 335 человек.

«На пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошел взрыв в машинном отделении, на борту находились 335 человек, в том числе 37 человек экипажа», — заявили в Росморречфлоте.

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На борту парома сработала система пожаротушения. Отмечается, что жизни пассажиров ничего не угрожает.

«Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу», — добавил представитель Росморречфлота.