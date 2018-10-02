Водолазы подняли тела жертв крушения вертолета в Иркутской области

Водолазы подняли со дна реки тела пилота и пассажира вертолета, потерпевшего крушение 1 октября в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева.

Накануне сообщалось, что вертолет Robinson задел линию электропередачи и упал в реку Витим. Отмечалось, что воздушное судно принадлежит местной золотодобывающей артели.

Реклама

«Водолазы подняли тела пилота и автомеханика артели со дна Витима. Он летел на вертолете в качестве пассажира. Тела обезглавлены, так как при столкновении с ЛЭП кабину срезало проводом. Сейчас ведется работу по подъему воздушного судна», — сообщил Юмашев.

Ранее сообщалось об обнаружении разбившегося вертолета.